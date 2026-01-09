В Госдуме хотят наказывать курьеров за доставку алкоголя
В Госдуме разрабатывается законопроект, вводящий ответственность для участвующих в доставке алкогольной продукции курьеров. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель главы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
Парламентарий подчеркнул, что курьеров нередко пытаются представить как случайных лиц, «лишь передающих пакет». Однако если сотрудник службы доставки осознает, что везет алкоголь, запрещенный к дистанционной продаже, он становится соучастником незаконной схемы. Поэтому важно устранить эту лазейку и сделать ответственность неизбежной для всех участников цепочки.
Гусев объяснил, что предлагаемые меры направлены не на добросовестных сотрудников, а на организованные схемы нелегальной торговли, которые угрожают здоровью граждан и подрывают государственное регулирование алкогольного рынка. Депутат отметил, что если доступ к алкоголю, особенно через онлайн-каналы, не будет ограничен, этот год может побить рекорд по числу связанных с ним трагедий.
Читайте также: