В Госдуме хотят наказывать курьеров за доставку алкоголя

09 января 2026, 08:07

РИА Новости: Госдума работает над поправками о борьбе с онлайн-продажей алкоголя

Фото: iStock/Vicky Gosselin

В Госдуме разрабатывается законопроект, вводящий ответственность для участвующих в доставке алкогольной продукции курьеров. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель главы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.