Москвичей предупредили о снегопаде и гололедице на выходных
Синоптик Позднякова: метеорологическая зима придёт в Москву на этой неделе
Специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в Москву и Подмосковье на этой неделе придёт метеорологическая зима. По её словам, среднесуточная температура будет постепенно понижаться и к выходным составит около нуля.
В беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова заявила, что в ночь на пятницу и субботу возможен снегопад, днём он сменится смешанными осадками, а в День народного единства ожидаются дожди и гололедица. Синоптик подчеркнула, что погода в регионе приобретает черты предзимья.
«Во вторник ночью ещё без осадков, местами туман, как и сегодня. Днём местами небольшой дождь. То есть ещё пока осенняя погода. Минимальная температура завтра в Москве: -1…+1. Дневная температура чуть ниже, чем сегодня: +3…+5 градусов. Ветер северо-западный — 3,8 метра в секунду», — сказала эксперт.5 ноября, по словам специалиста, небольшие осадки продолжатся, а в ночь на 6 и 7 ноября возможен небольшой снег. Ночью в пятницу около -4, в субботу до -6, днем +1…+6. Позднякова подчеркнула, что среднесуточная температура будет около нуля, и погода перейдёт в состояние метеорологической зимы.