Москвичей предупредили о снегопаде и гололедице на выходных

02 ноября 2026, 14:08

Синоптик Позднякова: метеорологическая зима придёт в Москву на этой неделе

Фото: Istock/Iuliia Leonteva

Специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в Москву и Подмосковье на этой неделе придёт метеорологическая зима. По её словам, среднесуточная температура будет постепенно понижаться и к выходным составит около нуля.





В беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова заявила, что в ночь на пятницу и субботу возможен снегопад, днём он сменится смешанными осадками, а в День народного единства ожидаются дожди и гололедица. Синоптик подчеркнула, что погода в регионе приобретает черты предзимья.

«Во вторник ночью ещё без осадков, местами туман, как и сегодня. Днём местами небольшой дождь. То есть ещё пока осенняя погода. Минимальная температура завтра в Москве: -1…+1. Дневная температура чуть ниже, чем сегодня: +3…+5 градусов. Ветер северо-западный — 3,8 метра в секунду», — сказала эксперт.