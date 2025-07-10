«Сносить к чёртовой матери»: Депутат Госдумы призвал осуществить ядерный удар по Украине

10 июля 2025, 13:14

Депутат Госдумы Андрей Колесник высказался о необходимости ядерного удара

Фото: Istock/Petrovich9

Депутат Госдумы Андрей Колесник призвал нанести по Украине точный ядерный удар для остановки деятельности руководства страны.





Колесник в разговоре с «NEWS.ru» заявил, что жители России давно готовы к данному решению властей, так как устали терпеть происходящую ситуацию.

«Надо сносить Украину к чёртовой матери, они нам не друзья. А мы говорим, что это не народ, а какие-то бяки. Они глумятся, убивают наших детей, бомбят. Надо сносить всех», — высказался политик.