«Сносить к чёртовой матери»: Депутат Госдумы призвал осуществить ядерный удар по Украине
Депутат Госдумы Андрей Колесник высказался о необходимости ядерного удара
Депутат Госдумы Андрей Колесник призвал нанести по Украине точный ядерный удар для остановки деятельности руководства страны.
Колесник в разговоре с «NEWS.ru» заявил, что жители России давно готовы к данному решению властей, так как устали терпеть происходящую ситуацию.
«Надо сносить Украину к чёртовой матери, они нам не друзья. А мы говорим, что это не народ, а какие-то бяки. Они глумятся, убивают наших детей, бомбят. Надо сносить всех», — высказался политик.Политический деятель добавил, что руководству Украины пришло время умирать, а тактический ядерный удар навсегда остановит их деятельность. Колесник подчеркнул, что после советов с военными «цель» определяет верховный главнокомандующий.
Депутат заявил, что в данный момент единственные помощники России — армия и флот, а поиск союзников за её пределами недопустим.