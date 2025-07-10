Reuters: Госсекретарь США Рубио надеется на встречу с Лавровым на саммите АСЕАН
Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио может состояться на предстоящем саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Государственного департамента США.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была основана в 1967 году. Она объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии — Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Саммит запланирован на четверг, 10 июля.
«Госсекретарь США Марко Рубио встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в кулуарах встречи министров иностранных дел АСЕАН в Куала-Лумпуре», — передает Reuters информацию представителя Госдепа.Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать новый двухпартийный законопроект о санкциях против России, но только при условии внесения изменений. Он требует расширить полномочия главы государства в сфере внешней политики.