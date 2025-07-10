Reuters: Госсекретарь США Рубио надеется на встречу с Лавровым на саммите АСЕАН

10 июля 2025, 03:57

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Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио может состояться на предстоящем саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Государственного департамента США.





Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была основана в 1967 году. Она объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии — Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.



Саммит запланирован на четверг, 10 июля.





«Госсекретарь США Марко Рубио встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в кулуарах встречи министров иностранных дел АСЕАН в Куала-Лумпуре», — передает Reuters информацию представителя Госдепа.