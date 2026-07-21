Раскрыты вакцины, которые могут продлить жизнь пожилым людям

21 июля 2026, 09:29

Гериатр Ткачева: прививки от гриппа и пневмококка помогают пожилым

Фото: iStock/MargJohnsonVA

Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева заявила, что вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции способна увеличить продолжительность жизни в пожилом возрасте. Об этом пишет РИА Новости.