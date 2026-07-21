Раскрыты вакцины, которые могут продлить жизнь пожилым людям
Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева заявила, что вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции способна увеличить продолжительность жизни в пожилом возрасте. Об этом пишет РИА Новости.
По словам специалиста, инфекции запускают сильную воспалительную реакцию. Она, в свою очередь, ускоряет возрастные изменения в организме. Прививки снижают вероятность болезни и помогают уменьшить влияние таких процессов на здоровье.
Ткачева отметила, что врачи всё чаще рассматривают иммунизацию как часть геропротекции — профилактики, направленной на замедление старения. Для людей старшего возраста особое значение имеют вакцины от гриппа и пневмококка, поскольку эти инфекции несут для них серьёзную угрозу.
Пожилым людям важно поддерживать здоровье регулярно и без резких изменений. Основой рациона должны быть овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, рыба, нежирное мясо, яйца, бобовые и кисломолочные продукты — если нет противопоказаний. Стоит ограничить избыток соли, сахара, колбас, жареной и слишком жирной пищи, а также следить за достаточным количеством воды в течение дня. При хронических заболеваниях, проблемах с аппетитом или снижении веса рацион лучше обсудить с терапевтом или диетологом: самостоятельно отменять лекарства и принимать БАДы не следует.
Физическая активность помогает сохранять силу, равновесие, подвижность суставов и хорошее настроение. Подойдут ежедневные прогулки в комфортном темпе, легкая гимнастика, упражнения на растяжку и баланс, плавание или занятия лечебной физкультурой. Нагрузку нужно увеличивать постепенно, ориентируясь на самочувствие; при боли в груди, сильной одышке, головокружении или слабости тренировку необходимо прекратить и обратиться к врачу. Не менее важны полноценный сон, общение с близкими, профилактические осмотры, контроль давления и соблюдение назначений специалистов.
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