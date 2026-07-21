Врач предупредила об опасности сочетания шашлыка и пива

21 июля 2026, 08:35

Врач Чистик: пиво с шашлыками повышает мочевую кислоту и бьет по поджелудочной

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Гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик призвала не сочетать шашлык с пивом: такая еда и алкоголь повышают нагрузку на суставы, поджелудочную железу и почки.