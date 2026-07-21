Врач предупредила об опасности сочетания шашлыка и пива
Гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик призвала не сочетать шашлык с пивом: такая еда и алкоголь повышают нагрузку на суставы, поджелудочную железу и почки.
По словам специалиста, мясо на гриле и пиво содержат пурины. После их переработки растет уровень мочевой кислоты. При склонности к подагре это способно вызвать острое воспаление сустава — чаще страдает большой палец ноги. Боль обычно появляется через несколько часов после застолья, сопровождается покраснением, отеком и жаром.
Жирный шашлык заставляет поджелудочную железу активно вырабатывать ферменты. Алкоголь при этом способен нарушить их отток, что увеличивает риск острого панкреатита. Его признаками служат сильная опоясывающая боль, тошнота и рвота.
Чистик в беседе с «Газетой.Ru» посоветовала пить обычную воду одновременно с пивом, не есть на голодный желудок и делать перерывы между порциями мяса. Подгоревшую корочку стоит срезать: в ней содержатся нежелательные продукты горения.
Напомним, что алкоголь токсичен для организма даже в небольших количествах. Он влияет на работу мозга, ухудшая внимание, память, координацию и способность принимать решения. Регулярное употребление повышает риск формирования зависимости, тревожных и депрессивных расстройств, нарушений сна. Также спиртное повреждает слизистую желудка, повышает артериальное давление и увеличивает вероятность травм, ДТП и опасного поведения.
Длительное употребление связано с болезнями печени, включая жировую болезнь, гепатит и цирроз, а также с поражением поджелудочной железы, сердца и нервной системы. Алкоголь повышает риск ряда онкологических заболеваний, в том числе рака полости рта, пищевода, печени, кишечника и молочной железы. Полностью безопасной дозы алкоголя с точки зрения рисков для здоровья не существует: чем меньше и реже человек пьет, тем ниже вероятность вреда.
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