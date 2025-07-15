В Елабуге запретили прокат электросамокатов из-за несоответствия инфраструктуре
В Елабуге запретили прокат электросамокатов из-за неподготовленной инфраструктуры, сообщает «Татарстан 24».
Глава исполкома Елабужского района РТ Эльмира Ахмадеева подчеркнула, что самокаты, которыми граждане пользуются на тротуарах, мешают движению пешеходов. Для средств индивидуальной мобильности необходимо выделение специальных полос, разметка и знаки.
По данным издания, нарушителей будут штрафовать и изымать самокаты, как это уже случалось ранее.
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