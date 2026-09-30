Раскрыто, чем опасна осенняя фотосессия на листьях
Врач-терапевт Матвей Ждан сообщил, чем опасна осенняя фотосессия на листьях. Об этом пишет РИАМО.
По его словам, собирая осеннюю листву для создания красивых снимков, люди поднимают в воздух пыль, споры плесени и бактерии. Это может вызвать аллергические реакции, раздражение дыхательных путей, а у людей с ослабленным иммунитетом — даже инфекционно-воспалительные заболевания. Кроме того, опавшая листва является благоприятной средой для размножения личинок насекомых и клещей, пояснил специалист.
Чтобы минимизировать риски для здоровья при осенней фотосессии, Ждан рекомендует одеваться по погоде и выбирать сухие, хорошо освещаемые солнцем места для съёмки.
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