Раскрыто, чем опасна осенняя фотосессия на листьях

30 сентября 2026, 20:03

Врач Ждан: осенняя фотосессия на листьях может закончиться заражением паразитами

Фото: iStock/Smileus

Врач-терапевт Матвей Ждан сообщил, чем опасна осенняя фотосессия на листьях. Об этом пишет РИАМО.