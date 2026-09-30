Женщина добавила фасоль в свой рацион и рассказала о поразивших ее результатах

30 сентября 2026, 19:48

HuffPost: Писательница рассказала о снижении холестерина на фасолевой диете

Фото: iStock/AndreySt

Писательница Эми Гловер стала добавлять фасоль к обычным блюдам и удивилась результату. Об этом пишет издание HuffPost.