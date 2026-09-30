Женщина добавила фасоль в свой рацион и рассказала о поразивших ее результатах
Писательница Эми Гловер стала добавлять фасоль к обычным блюдам и удивилась результату. Об этом пишет издание HuffPost.
По словам женщины, фасоль повлияла на её пищеварительную систему, но совсем не так, как она ожидала. Например, метеоризм и другие проблемы с ЖКТ у Гловер не возникли.
Писательница также рассказала о других, более неожиданных изменениях. Гловер обнаружила, что ощущение сытости у неё стало более продолжительным, тяга к сладостям и вредным перекусам уменьшилась, а днём она больше не испытывает сонливости. Кроме того, с тех пор, как Эми начала употреблять фасоль, её уровень холестерина снизился и пришёл в норму, подчеркнула женщина.
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