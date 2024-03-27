Раскрыто число депортированных из Москвы мигрантов в 2023 году

Подростки, которые 22 марта работали в «Крокус Сити Холле» и помогали выводить людей на улицу после атаки на него, предложили не восстанавливать концертный зал, а сделать на его месте мемориал в память о жертвах трагедии. Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.