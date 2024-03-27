Раскрыто число депортированных из Москвы мигрантов в 2023 году

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В 2023 году из российской столицы депортировали 42 тысяч мигрантов. Об этом заявил начальник столичного главка МВД России Олег Баранов в рамках заседания Московской городской Думы.
Он уточнил, что в прошлом году сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 224 тысячи нарушений миграционного законодательства.
Ранее глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко заявил о необходимости ужесточать законодательство в области трудоустройства иностранных граждан. В частности, он предложил введение двухгодичных контрактов с мигрантами.
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«Установлено около 7,5 тысячи фактов незаконного осуществления трудовой деятельности и почти восемь тысяч нарушений порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в России», — заявил Баранов.
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Элина Позднякова