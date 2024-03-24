В Госдуме предложили ограничить въезд мигрантов на территорию России

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Необходимо ограничить въезд мигрантов в Россию на время проведения специальной военной операции (СВО), заявил высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«К сожалению, иностранные лица, которые пересекают границу, являются угрозой, прежде всего, для самих себя, так как автоматически становятся объектом интереса западных спецслужб для создания в России условий осуществления террористических актов, а также инструментами для дестабилизации обстановки», – отметил парламентарий.
Он добавил, что уважает иностранцев, которые приезжают в Россию с добрыми намерениями.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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Александр Климов