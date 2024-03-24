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В Госдуме предложили ограничить въезд мигрантов на территорию России

Депутат ГД Шеремет: Необходимо ограничить въезд мигрантов в Россию
24 марта 2024, 04:18
Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Необходимо ограничить въезд мигрантов в Россию на время проведения специальной военной операции (СВО), заявил высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«К сожалению, иностранные лица, которые пересекают границу, являются угрозой, прежде всего, для самих себя, так как автоматически становятся объектом интереса западных спецслужб для создания в России условий осуществления террористических актов, а также инструментами для дестабилизации обстановки», – отметил парламентарий.

Он добавил, что уважает иностранцев, которые приезжают в Россию с добрыми намерениями.


Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не допускать националистических инцидентов после теракта в «Крокус Сити Холле».

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#чечня
#крокус сити холл
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«Бесславные ублюдки»: Захарова – о злорадствующих над терактом в «Крокусе»
Захарова представила список украинских информационных террористов
24 марта 2024, 04:59

Фото: сайт Кремля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова представила на своем Telegram-канале список украинских информационных террористов, которые радовались теракту в «Крокус Сити Холле». Фотографию этих людей пресс-секретарь сопроводила надписью «Бесславные ублюдки».
«Киевская пропагандистская ОПГ вчера вела прямую трансляцию, в то время как в "Крокус Сити Холле" убивали людей те, кто потом метнулся к границе с Украиной. Эти информационные террористы злорадствовали и изрыгали человеконенавистнические слоганы, прямо обвиняя в организации теракта... Россию и ее руководство!» – написала Захарова.

Представитель МИДа внесла в свой список журналистов Дмитрия Гордона* и Шевелиса Шустериса (Савика Шустера), а также бежавших из России иностранных агентов Владимира Осечкина и Марка Фейгина. К списку из семи человек добавился официальный представитель управления разведки Министерства обороны Украины. Андрей Юсов.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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* включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов
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#иностранный агент
#экстремизм
#терроризм
#мид рф
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В США допустили причастность Украины к теракту в «Крокусе»
Американский миллиардер Сакс: Киев причастен к теракту в «Крокусе»
24 марта 2024, 04:47

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Версия о причастности Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» становится все более вероятной, заявил американский бизнесмен Дэвид Сакс в социальной сети X.
Бизнесмен считает, что если Киев действительно причастен к трагедии, то Соединенным Штатам следует разорвать с ним связи, чтобы не стать соучастником.

Ранее Вашингтон возложил ответственность за организацию теракта в Красногорске на «Исламское государство»*.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#сша
#украина
#киев
#крокус сити холл
#теракт
#красногорск
#россия
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В США рассказали о риске банкротства в попытке догнать Россию
Риттер: США рискуют обнанкротиться, пытаясь догнать Россию в военной сфере
24 марта 2024, 04:37

Фото: iStock/aapsky

Соединенные Штаты сильно отстают от России в области военных технологий и любая попытка догнать Москву может привести к разорению, предупредил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер.
В частности, речь идет о ядерных силах.

«Мы понимаем: все, что у них есть, превосходит то, что есть у нас. (…) Мы сами себя обанкротим», — утверждает Риттер.

По расчетам эксперта, властям США придется потратить сотни миллиардов долларов на замену межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Но даже закупка нового оружия для ядерной триады не гарантирует паритета с Россией, чья оборонная промышленность превосходит все страны НАТО вместе взятые, добавил Риттер.

Ранее в США рассказали о виновниках конфликта на Украине.

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#экспертное мнение
#ракета
#вооружение
#россия
#сша
#нато
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Президент Латвии прокомментировал теракт в «Крокусе»
Президент Латвии Ринкевич – о теракте: Сумасшедший мир
24 марта 2024, 03:48

Фото: iStock/william87

Президент Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в социальной сети X отреагировал на теракт, произошедший 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
«В каком же сумасшедшем мире мы живем», – прокомментировал президент трагедию.

Больше никаких заявлений глава государства не делал.

Ранее Министерство иностранных дел Германии отреагировало на появление кадров теракта в «Крокус Сити Холле». Внешнеполитическое ведомство назвало видео ужасающим и выразило соболезнования родственникам погибших.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#латвия
#германия
#россия
#теракт
#крокус сити холл
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В США рассказали про виновных в конфликте на Украине
Профессор Миршаймер: Запад спровоцировал украинский конфликт
24 марта 2024, 03:40

Фото:iStock/sb2010

Конфликт на Украине – результат расширения НАТО и его политики «превращения Украины в бастион Запада на границе с Россией», высказался профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он отметил, что Москва ясно дала понять, что не примет членство Украины в Североатлантическом альянсе. Однако, по словам политолога, Запад не хочет воспринимать озабоченность России всерьез.

«Так что именно мы, Запад, несем основную ответственность за разжигание этого конфликта, а не Владимир Путин», – заключил он
Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сша
#украина
#россия
#нато
#сво
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«Трактуют события с выгодной им стороны»: Путин – о западных странах
Путин: Запад трактует любые события с выгодной ему стороны
24 марта 2024, 03:31

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад интерпретирует каждую ситуацию с выгодной для себя точки зрения. Свою точку зрения президент высказал в документальном фильме «Белград» директора информационного агентства ТАСС Андрея Кондрашова.
По словам российского лидера, «западные западные контрагенты всегда все разворачивают исключительно в свою пользу и все трактуют в свою пользу». Президент отметил, что есть разница между тем, что произошло в Югославии в 1999 году, и тем, что происходит на Украине с 2014 года, с точки зрения отношения западных политиков.

Во время событий в Крыму в 2014 году Путин обвинил некоторые страны НАТО в участии в военных действиях в Европе без резолюции Совета Безопасности ООН, в отличие от ситуации в Югославии.

«Так идите, в Совете Безопасности [ООН] получайте разрешение и действуйте. Нет. Сделали просто так», – возмутился глава России.

Ранее российский лидер заявлял, что Запад относится к другим странам как к колониям и задворкам, отвергает реальность и сопротивляется ходу истории. По его словам, западные политики мыслят категориями прошлого века.

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#владимир путин
#россия
#сша
#оон
#европа
#украина
#крым
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Президент Эстонии высказался о теракте в «Крокус Сити Холле»
Президент Эстонии – о теракте в «Крокусе»: Мы решительно осуждаем террор во всех формах
24 марта 2024, 03:10

Фото: iStock/diegograndi

Президент Эстонии Арал Карис на своей странице в социальной сети X отреагировал на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».
«Эстония решительно осуждает террор во всех формах. Смертоносный теракт в Москве ужасает своей жестокостью», – заявил он.

Ранее Латвия воздержалась от осуждения теракта. Посольство РФ предположило, что латвийское руководство уведомлено об организаторах трагедии.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#эстония
#латвия
#теракт
#крокус сити холл
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Посол Антонов отрицает информацию о предупреждении США по поводу терактов
Антонов: США не предупреждали посольство России о потенциальных терактах
24 марта 2024, 02:52

РИА Новости/Илья Питалев

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США не информировали российское посольство о возможном теракте, приводит слова дипломата РИА Новости.
Таким образом он прокомментировал предупреждения американского посольства в Москве о потенциальных терактах от 7 марта. По словам Антонова, дипломатические представительства за рубежом не получали никаких уведомлений от США по этому поводу.

«Мы обратили на это внимание, но... у меня контактов никаких ни с Белым домом, ни с Госдепом по данному вопросу не было», – рассказал посол.

Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что США получили информацию о готовящемся теракте в России и поделились ею с Россией.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#сша
#россия
#пособие
#дипломат
#предупреждение
#теракт
#крокус сити холл
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США заявили о непричастности Киева к теракту в «Крокусе»
Белый дом: Теракт в «Крокусе» организовало ИГ*
24 марта 2024, 02:36

Фото:iStock/jasastyle

Украина не имеет отношения к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», полную ответственность за атаку несет «Исламское государство»*, заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, передает ТАСС.
По словам Уотсона, через несколько часов после теракта в «Крокусе» Вашингтон проинформировал Москву о подготовке теракта и прибег к «обязательным предупреждениям» в таких случаях.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил о разрушении сотрудничества США и России в вопросе борьбы с терроризмом.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#сша
#россия
#белый дом
#теракт
#крокус сити холл
#киев
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