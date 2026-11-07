Раскрыто число медведей, отстреленных за сезон охоты в Красноярской крае

07 ноября 2026, 04:53

Минприроды: в Красноярском крае добыли около двух тысяч медведей с начала сезона

Фото: iStock/seread

Около двух тысяч медведей добыли в Красноярском крае с начала охотничьего сезона. Об этом сообщил начальник отдела государственного контроля и надзора в области животного мира Минприроды региона Николай Мальцев.