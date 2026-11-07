Раскрыто число медведей, отстреленных за сезон охоты в Красноярской крае
Около двух тысяч медведей добыли в Красноярском крае с начала охотничьего сезона. Об этом сообщил начальник отдела государственного контроля и надзора в области животного мира Минприроды региона Николай Мальцев.
По его словам, которые приводит ТАСС, эта статистика охватывает показатели как любительской охоты, так и мероприятий по регулированию численности хищников.
Ситуация с выходами медведей к людям остается сложной в Сибири и на Дальнем Востоке. По подсчетам агентства, за 2026 год от нападений этих хищников в стране погибли не менее 32 человек, причем больше всего жертв — девять — приходится на Красноярский край.
Последняя трагедия произошла на юге региона, где медведь растерзал известного охотника. Основной причиной активности хищников в Сибири называют рост их популяции. Кроме того, 2026 год оказался неурожайным в тайге, в связи с чем голод гонит зверей к населенным пунктам.
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