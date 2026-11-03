В Сочи путешественница столкнулась с медведем один на один

03 ноября 2026, 22:59

В Сочи медведь загнал путешественницу в тоннель под Красной поляной

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Сочи туристка, путешествовавшая по туристической тропе в одиночку, столкнулась с медведем и вызвала спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал Sochi Today.