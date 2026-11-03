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В Сочи путешественница столкнулась с медведем один на один

В Сочи медведь загнал путешественницу в тоннель под Красной поляной
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Сочи туристка, путешествовавшая по туристической тропе в одиночку, столкнулась с медведем и вызвала спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал Sochi Today.



Инцидент произошел в районе Красной поляны. Дикий зверь загнал женщину в старый тоннель.

Прибывшие на место специалисты обнаружили перепуганную туристку примерно в километре от основной трассы. Женщину успокоили и помогли ей выбраться из леса.

Отмечается, что путешественница не пострадала. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Ранее медведь насмерть загрыз 44-летнего россиянина. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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