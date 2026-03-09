Раскрыто число прибывших в Россию из стран Ближнего Востока за неделю

09 марта 2026, 15:26

Более 45 тысяч человек вернулись в Россию из стран Ближнего Востока за неделю

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Более 45 тысяч человек прибыли в Россию из стран Ближнего Востока в период со 2 по 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса в своем телеграм-канале.





Всех пассажиров доставили на 219 рейсах. В ведомстве отметили, что график перевозок коммерческими рейсами подготовлен вплоть до 10 марта, уже с учетом перебронирования ранее купленных билетов. В этот день запланированы рейсы для оставшихся пассажиров.

«Еще более 7,5 тысячи человек на 33 рейсах планируется перевезти из стран Ближнего Востока в Россию», — говорится в сообщении.