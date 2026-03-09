В Россию вылетел первый с начала конфликта в Иране самолет из Катара
Первый с начала военной операции США и Израиля против Ирана самолет из Дохи вылетел в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт Шереметьево.
Борт авиакомпании Qatar Airways уже покинул международный аэропорт Хамад. Он должен прибыть в Россию к 18:00 по московскому времени.
Небо Катара закрыли 28 февраля после начала боевых действий. Полеты над страной не осуществлялись до 7 марта. Позже открыли два коридора, по которым несколько часов в сутки в ограниченном количестве могут летать гражданские самолеты.
Как отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян, закрытие воздушного пространства странами Персидского залива коснулось не только прямых рейсов, но и транзитных туристов. По его словам, немало россиян использовали эти страны как хабы для перелетов в Азию и с островов Индийского океана и сейчас не могут вернуться домой.
