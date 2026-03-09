В Россию вылетел первый с начала конфликта в Иране самолет из Катара

09 марта 2026, 12:09

ТАСС: первый за девять суток самолет вылетел из Дохи в Москву

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Первый с начала военной операции США и Израиля против Ирана самолет из Дохи вылетел в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт Шереметьево.