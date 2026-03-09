«Не готовы к переговорам»: Названа причина отмены визита Уиткоффа и Кушнера в Израиль

09 марта 2026, 13:07

Политолог Блохин: стороны конфликта на Ближнем Востоке не готовы к перемирию

Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Стороны конфликта на Ближнем Востоке не готовы к переговорам, поэтому спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер отменили визит в Израиль. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.





По мнению эксперта, встречу могли отменить из-за вопросов безопасности Уиткоффа и Кушнера, поскольку Иран продолжает наносить удары по Израилю. Так, политолог считает, что у представителей США нет необходимости срочно посещать Тель-Авив для решения проблем.





«А какие проблемы они могут решать? Переговоры. К переговорам сейчас ни та, ни другая сторона не готовы. Хотя и та, и другая сторона хотят решить этот вопрос с меньшими издержками, но сейчас, заявив о начале переговорного процесса, это значит признать капитуляцию, условно говоря», ― сказал Блохин в беседе с NEWS.ru.