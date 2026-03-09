Достижения.рф

Путин заявил о неизменной поддержке Ирана Россией

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин направил телеграмму новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи, в которой подтвердил неизменность поддержки Тегерана со стороны Москвы. Текст обращения опубликовали 9 марта на сайте Кремля.



Как сообщается, 8 марта Совет экспертов единогласно избрал Моджтабу Хаменеи. Он стал третьим верховным лидером в истории государства.

«Россия была и будет надежным партнером Исламской Республики», — говорится в публикации.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что страна получает поддержку со стороны России по нескольким направлениям. В интервью телеканалу NBC он уточнил, что при этом не располагает информацией о какой-либо помощи, связанной с передачей разведывательных данных.
Никита Кротов

