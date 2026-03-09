Путин заявил о неизменной поддержке Ирана Россией

09 марта 2026, 14:11

Путин: РФ неизменно поддерживает Иран

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин направил телеграмму новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи, в которой подтвердил неизменность поддержки Тегерана со стороны Москвы. Текст обращения опубликовали 9 марта на сайте Кремля.





Как сообщается, 8 марта Совет экспертов единогласно избрал Моджтабу Хаменеи. Он стал третьим верховным лидером в истории государства.





«Россия была и будет надежным партнером Исламской Республики», — говорится в публикации.