Путин заявил о неизменной поддержке Ирана Россией
Путин: РФ неизменно поддерживает Иран
Президент России Владимир Путин направил телеграмму новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи, в которой подтвердил неизменность поддержки Тегерана со стороны Москвы. Текст обращения опубликовали 9 марта на сайте Кремля.
Как сообщается, 8 марта Совет экспертов единогласно избрал Моджтабу Хаменеи. Он стал третьим верховным лидером в истории государства.
«Россия была и будет надежным партнером Исламской Республики», — говорится в публикации.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что страна получает поддержку со стороны России по нескольким направлениям. В интервью телеканалу NBC он уточнил, что при этом не располагает информацией о какой-либо помощи, связанной с передачей разведывательных данных.