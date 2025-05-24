Раскрыто число украинцев, пешком дошедших до России

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В 2025 году на территорию России въехали более пяти тысяч граждан Украины, из которых 26 человек дошли пешком. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что в общей сложности в Россию приехали 5427 украинцев. Большая часть из них пересекла границу на самолёте, а остальные 405 человек прибыли на автомобилях.
Также уточняется, что 5129 граждан приехали в РФ с частными целями, 186 целью приезда назвали деловой визит, 55 украинцев прибыли по работе, 27 – на учёбу, 21 – в качестве туристов, а девять человек проехали транзитом.
Ранее стало известно, что жители Украины продают личные вещи российских военных, в частности, элементы военной формы. Соответствующие объявления были замечены на зарубежных интернет-площадках.
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Также уточняется, что 5129 граждан приехали в РФ с частными целями, 186 целью приезда назвали деловой визит, 55 украинцев прибыли по работе, 27 – на учёбу, 21 – в качестве туристов, а девять человек проехали транзитом.
Ранее стало известно, что жители Украины продают личные вещи российских военных, в частности, элементы военной формы. Соответствующие объявления были замечены на зарубежных интернет-площадках.
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Анастасия Чинкова