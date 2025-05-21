Боец ВС РФ на личном Porsche Cayenne помог сослуживцам выполнить боевую задачу под Белгородом

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Внедорожник Porsche Cayenne, прославившийся отличной проходимостью в зоне СВО, успешно выполнил боевую задачу на Белгородском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Российские военные сообщили, что перед ними была поставлена задача преодолеть 3,5 километра по открытой местности, закрепиться в посадках и удержать их. Мотоциклов и багги оказалось недостаточно для всех бойцов, поэтому один из них с позывным Бардак вызвался ехать на личном внедорожнике.
По дороге багги и другая техника застряли, а вот Porsche смог проехать и направился сразу же на указанное место. Боец занял позицию и дождался своих сослуживцев.
В результате, бойцам ВС РФ удалось выполнить задачу и обойтись без потерь.
К слову, автомобиль так и остался на поле битвы, его вряд ли удастся эвакуировать.
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По дороге багги и другая техника застряли, а вот Porsche смог проехать и направился сразу же на указанное место. Боец занял позицию и дождался своих сослуживцев.
В результате, бойцам ВС РФ удалось выполнить задачу и обойтись без потерь.
К слову, автомобиль так и остался на поле битвы, его вряд ли удастся эвакуировать.
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Анастасия Чинкова