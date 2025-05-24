В Европе украинцам предлагают стать уборщиками и собирать киндер-сюрпризы

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Европейские компании предлагают украинцам стать уборщиками, чернорабочими и сборщиками киндер-сюрпризов. Об этом сообщает РИА Новости.
Как правило, компании нанимают украинцев на вакансии, которые не требуют специальной квалификации, образования и языка.
При этом украинцев приглашают работать и в сельскохозяйственную отрасль. Многие компании в объявлении указывают, что данная вакансия именно для граждан из Украины. Последние требуются в хозяйства во Франции, Финляндии и Бельгии, где от них требуется сбор урожая и различные виды ручного труда.
Есть и вакансии для квалифицированных сотрудников. Например украинцы могут устроиться швеёй, маляром, сварщиком или водителем на складе.
В большинстве своем предлагается почасовая оплата, а на время вахт украинцам выдается виза. Последнее указывается как главное достоинство работы. Заработная плата за один час варьируется от 320 до 875 рублей, в зависимости от страны и специальности.
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«Например, мигрант из Украины может клеить акцизные марки в Латвии, сортировать товар на складе в Чехии, стать упаковщиком киндер-сюрпризов или кассиром в Польше, уборщиком отелей или кемпингов в Голландии», — передает агентство.
При этом украинцев приглашают работать и в сельскохозяйственную отрасль. Многие компании в объявлении указывают, что данная вакансия именно для граждан из Украины. Последние требуются в хозяйства во Франции, Финляндии и Бельгии, где от них требуется сбор урожая и различные виды ручного труда.
Есть и вакансии для квалифицированных сотрудников. Например украинцы могут устроиться швеёй, маляром, сварщиком или водителем на складе.
В большинстве своем предлагается почасовая оплата, а на время вахт украинцам выдается виза. Последнее указывается как главное достоинство работы. Заработная плата за один час варьируется от 320 до 875 рублей, в зависимости от страны и специальности.
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Иван Мусатов