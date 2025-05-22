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На Курском направлении замечено перемещение наемников из Польши. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев, подчеркнув, что это говорит о стремительном истощении резервов ВСУ.
По его словам, Запад начинает играть в открытую и страны НАТО принимают непосредственное участие в конфликте между Россией и Украиной. Киселев рассказал, что польский спецназ движется в Курском направлении, в то время как российская разведка определяет место дислокации западных наемников.
Полковник ЛНР отметил, что сейчас в районе Часова Яра, на Покровском направлении и под Купянском идут серьезные столкновения. При этом боевики ВСУ действуют на грани своих возможностей.
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Диана Аванесян