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Украинцы кончаются: Спецназ из Польши заметили на Курском направлении

Полковник Киселев: На Курском направлении замечен спецназ из Польши
Фото: istock/arkadiuszkomski

Фото: istock/arkadiuszkomski

На Курском направлении замечено перемещение наемников из Польши. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев, подчеркнув, что это говорит о стремительном истощении резервов ВСУ.
По его словам, Запад начинает играть в открытую и страны НАТО принимают непосредственное участие в конфликте между Россией и Украиной. Киселев рассказал, что польский спецназ движется в Курском направлении, в то время как российская разведка определяет место дислокации западных наемников.

Полковник ЛНР отметил, что сейчас в районе Часова Яра, на Покровском направлении и под Купянском идут серьезные столкновения. При этом боевики ВСУ действуют на грани своих возможностей.

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«Чтобы не было клейма»: зачем Ревве гражданство РФ
Бородин: Ревва получил гражданство РФ, чтобы избавиться от «клейма украинца»
22 мая 2025, 12:51

Александр Ревва (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин считает, что артист Александр Ревва получил российское гражданство для избавления от «клейма украинца». Своим мнением Бородин поделился в соцсетях. Он назвал комика «тихушником», заявив, что паспорт РФ нужен Ревве для зарабатывания денег в стране.
Кроме того, Бородин призвал Александра высказаться о спецоперации. Он задался вопросом, имеет ли Ревва второе гражданство.

О том, что Александр Ревва получил российское гражданство, сообщалось несколько часов назад. Сам он пока никак не прокомментировал эту информацию. Звезда юмористических шоу популярен в России, где работает уже много лет.

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«Спящие ячейки»: названы исполнители массовых атак дронов на Москву и Подмосковье
Военный эксперт Матвийчук: скрытые ячейки ВСУ стоят за массовыми налётами
22 мая 2025, 12:19

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Запущенные дроны на Москву и Подмосковье могут принадлежать замаскированным террористическим группам ВСУ и украинским спецслужбам.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил в беседе с NEWS.ru о том, что украинские боевики действуют на территории региона. По мнению специалиста, технические характеристики беспилотных летательных аппаратов, атакующих Москву и Подмосковье, не могут позволить им долететь до столицы РФ с Украины.

«Скорее всего, работают законспирированные террористические группы, спящие ячейки. Какая-то часть, конечно, запускается с приграничных районов — из Курской, Орловской и Белгородской областей. Но за атаками на Московский регион стоят спящие ячейки», — утверждает Матвийчук.
Напомним, что в ночь на 22 мая массовой атаке подверглась Тульская область, где целью ВСУ могли быть промышленные объекты.

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#рф
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Эксперт рассказал, как Россия может устроить катастрофу для ВСУ
Онуфриенко: Россия может устроить ВСУ коллапс разрушением мостов через Днепр
22 мая 2025, 12:07

Фото: istockphoto/IherPhoto

Разрушение мостов через Днепр может создать коллапс боевикам ВСУ, вызвав наибольший общественный резонанс. Об этом пишет портал NEWS.ru со ссылкой на военного аналитика Михаила Онуфриенко. Эксперт считает, что такие шаги разрушат систему снабжения боевиков на левобережной территории.
«Поражение этих целей катастрофически скажется на обеспечении боеприпасами, топливом и всем остальным для вооруженных сил противника. Оно также продемонстрирует невозможность защитить стратегические объекты от ударов наших ракет и тех же самых «Гераней», — прокомментировал собеседник.
Перед этим стало известно, что бойцы ВС РФ поразили вражеский тренировочный лагерь в Сумской области. Российские силы использовали комплекс «Искандер-М».В частности, была поражена живая сила противника и склад с боеприпасами.

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«Сват, брат и любовница»: Андрей Чадов объяснил, почему женился тайно и зачем хотел уйти в монастырь. Откровения артиста
22 мая 2025, 12:02

Андрей Чадов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Андрей Чадов ранее часто появлялся в кино и сериалах, но сейчас проектов с его участием все меньше. Что известно об артисте, его личной жизни и отношениях с братом, расскажет «Радио 1».

Что известно о личной жизни Чадова?

Актер сообщил, что в 2022 году тайно женился. По его словам, предложение было довольно простым. В интервью «Пятому каналу» Чадов рассказал, что его избранницей стала актриса Анастасия Виноградова, с которой он встречался долгое время. Церемония прошла в узком кругу — были только родственники и близкие друзья.

«Мы не строим никаких планов. Просто хорошо вместе, и это главное. Вот почему я и решил жениться», — отметил актер.
Чадов добавил, что в Виноградовой нашел все качества, необходимые для крепкой семьи. Он охарактеризовал свою супругу как «и свата, и брата, и любовницу» и выразил желание завести детей в будущем, отметив, что пара «работает над этим». Ранее он не был женат и не имеет детей, хотя у него были длительные отношения с актрисой Светланой Светиковой, которые закончились расставанием.

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Отношение к СВО

Что касается отношения Чадова к специальной военной операции (СВО), он поделился, что после ее начала испытывал страх из-за неопределенности ситуации. Спустя полтора года он признался, что не знает всей правды, но ему жаль, что политики не смогли прийти к соглашению. При этом актер занимает патриотическую позицию

«Я родился здесь, я русский. Я верующий человек и верю в Бога. Русская литература — Достоевский, Толстой, Пушкин — формирует меня как русского человека», — сказал Чадов.

Андрей Чадов (слева) и Алексей Чадов (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)


Безусловная любовь к брату и отсутствие общения

Что касается отношений между братьями Чадовыми, актер отметил, что они с Алексеем похожи внешне, и их часто путают, так как разница в возрасте составляет всего год и три месяца. Тем не менее, по характеру они совершенно разные.
«Если говорить откровенно, мы никогда не были особенно близки. Мы связаны кровными узами, но у Алексея с детства было стремление к независимости: свои друзья, свои интересы. У меня же все наоборот», — признался Андрей.

Он добавил, что у них не было глубоких душевных разговоров, но между братьями существует безусловная любовь. Даже если они какое-то время не общаются.

Андрей Чадов сейчас

Что касается текущих проектов Андрея Чадова, последней его работой стала картина «Игра на выживание».

В настоящее время он полностью погружен в театральную деятельность. Андрей Чадов отмечает, что жизнь в театре кардинально отличается, и у него есть возможность выбирать своих персонажей. Особое место в его сердце занимает постановка «Близость», где его партнерами являются актриса Татьяна Арнтгольц и актер Роман Маякин.

Тем не менее, Чадов признался, что ему не хватает кино.

«Мои планы остаются неизменными из года в год — работать с талантливыми режиссерами над интересными проектами. Я никогда не мечтаю о ролях. Когда приходит какой-то сценарий, тогда да», — поделился актер в одном из своих интервью.

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«Были бы у них ракеты, они бы запускали ракеты»: военэксперт объяснил массированную атаку БПЛА на Россию
Живов: массированная атака на Россию не связана с переговорами Трампа и Путина
22 мая 2025, 11:56

Фото: iStock/Diy1

Только за прошедшую ночь, по данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 105 дронов ВСУ над территорией России.
Как рассказал «Радио 1» автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов, усилившаяся атака беспилотников на российские регионы, в том числе и на Москву, не связана с прошедшим телефонным разговором президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Напомним, что реакция европейских стран и Украины на переговоры была ожидаемо отрицательной. Страны ЕС и Киев рассчитывали, что Трамп выдвинет жёсткий ультиматум для России, однако, исходя из официальных заявлений участников разговора, диалог был взаимоуважительным.

«Нет никакой связи. Это связано с тем, что мы четвёртый год ведём войну. У противника растут возможности по производству и применению беспилотников. Поскольку наш противник с нами воюет, он пытается сделать всё, чтобы снизить обороноспособность нашей армии и общественную поддержку боевых действий с нашей стороны. Поэтому он отправляет беспилотники, которые пытаются поражать военную инфраструктуру, военные склады, заводы по производству вооружения, административные здания. Война идёт», — сказал Живов.
Он отметил, что если бы украинская сторона располагала более мощным оружием, она бы его применила против России.
«Если бы у них были ракеты, которые могли бы долететь для нас, они бы запускали ракеты. Но у них ракет нет, они запускают беспилотники», — сообщил военный блогер.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал в телеграм-канале об уничтожении пяти украинских БПЛА, летевших на столицу.

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