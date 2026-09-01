Раскрыто, что больше всего раздражает офисных работников

01 сентября 2026, 11:03

HR-эксперт Грибкова: запахи еды и духов раздражают треть офисных работников

Фото: iStock/Jirapong Manustrong

Треть офисных работников испытывает дискомфорт от запахов еды и парфюмов коллег. Об этом заявила HR-директор ГК «Гранель» Татьяна Грибкова.