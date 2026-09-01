Раскрыто, что больше всего раздражает офисных работников
Треть офисных работников испытывает дискомфорт от запахов еды и парфюмов коллег. Об этом заявила HR-директор ГК «Гранель» Татьяна Грибкова.
По ее словам, которые приводит издание NEWS.ru, 32% опрошенных назвали посторонние запахи главным поводом для раздражения на работе.
Шум беспокоит 27% сотрудников, а духота в помещении и неисправный кондиционер — 22%. Примерно 19% респондентов сталкиваются с нехваткой личного пространства. Еще 13% пожаловались на очереди в переговорные. Столько же опрошенных отметили недостаточное количество мест на кухне или в зоне отдыха. При этом 10% работников заявили, что полностью довольны офисной средой.
По мнению специалиста, эти данные показывают, что работникам важна не только площадь офиса, но и удобство организации пространства. Она порекомендовала работодателям создавать тихие зоны для концентрации, внедрять понятную систему бронирования переговорных и обеспечивать достаточное количество мест в общих пространствах.
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