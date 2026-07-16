Раскрыто, что будет, если не чистить кондиционер

16 июля 2026, 10:49

Врач Жигаев: кондиционер может накапливать пыль и болезнетворные микроорганизмы

Фото: iStock/Lazy_Bear

Кондиционер при отсутствии чистки может накапливать пыль и болезнетворные микроорганизмы, которые могут стать источниками заболеваний. Об этом рассказал РИА Новости заместитель главного врача по организации лабораторного дела Центра гигиены и эпидемиологии Приморья Дмитрий Жигаев.