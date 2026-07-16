Раскрыто, что будет, если не чистить кондиционер
Кондиционер при отсутствии чистки может накапливать пыль и болезнетворные микроорганизмы, которые могут стать источниками заболеваний. Об этом рассказал РИА Новости заместитель главного врача по организации лабораторного дела Центра гигиены и эпидемиологии Приморья Дмитрий Жигаев.
Во время продолжительной работы кондиционера в его системе может скапливаться пыль, содержащая аллергены и патогенные микроорганизмы, такие как легионелла. Эта бактерия вызывает легионеллез — серьёзное инфекционное заболевание, предупредил врач.
Он подчеркнул, что диагностика легионеллеза осуществляется в лабораториях с помощью метода полимеразной цепной реакции. В условиях лаборатории с внутренних поверхностей кондиционеров могут быть выделены различные виды грибов и аллергенов из пыли, которые ухудшают самочувствие и приводят к заболеваниям.
Фильтры кондиционера следует чистить в соответствии с инструкциями производителя. Также рекомендуется регулярно проветривать помещение для улучшения циркуляции воздуха, заключил Жигаев.
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