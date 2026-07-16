Тренер назвал минимальное число шагов для ежедневной активности
Топ-фитнес-тренер FitStars, мастер спорта России по бодибилдингу Михаил Прыгунов посоветовал стремиться к 10 тысячам шагов в сутки, однако назвал 6–7 тысяч нижней границей для поддержания подвижного образа жизни.
По словам специалиста, популярная цель в 10 тысяч шагов подходит большинству мужчин и женщин. При этом небольшое отклонение от нее не приведет к ухудшению самочувствия: нагрузку стоит подбирать с учетом возраста, веса и состояния организма.
Для обычных прогулок подойдет темп около 5 км/ч. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что более быстрый шаг или маршрут с подъемами превратят прогулку в кардионагрузку. Прыгунов посоветовал чаще выбирать пешие маршруты — например, выходить из транспорта на пару остановок раньше. Контролировать активность поможет фитнес-браслет или другое устройство с шагомером. Это позволит следить за прогрессом и постепенно повышать ежедневную норму.
Также для поддержания здоровья важно не забывать о правильном и сбалансированном питании. В ежедневном рационе должны быть овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, источники белка — рыба, мясо, яйца, бобовые и кисломолочные продукты. Стоит ограничить количество сахара, соли, фастфуда и сильно переработанной пищи, а также следить за достаточным потреблением воды. Не менее важны полноценный сон, регулярный отдых и снижение уровня стресса.
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