Тренер назвал минимальное число шагов для ежедневной активности

16 июля 2026, 08:21

Фитнес-тренер Прыгунов: минимальная планка — 6–7 тысяч шагов в день

Фото: iStock/Maryviolet

Топ-фитнес-тренер FitStars, мастер спорта России по бодибилдингу Михаил Прыгунов посоветовал стремиться к 10 тысячам шагов в сутки, однако назвал 6–7 тысяч нижней границей для поддержания подвижного образа жизни.