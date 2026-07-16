Эндокринолог опроверг популярный миф о хлебе
Эндокринолог Григорий Долгушин опроверг популярный у россиян миф о хлебе. Об этом он сообщил в личном блоге.
По словам эксперта, некоторые люди считают, будто хлеб может способствовать развитию сахарного диабета. Он также рассказал, что однажды к нему на консультацию пришла пенсионерка, которой внуки на протяжении нескольких лет не разрешали употреблять хлеб.
Однако Долгушин опроверг это мнение, заявив, что хлеб не является фактором, вызывающим сахарный диабет второго типа. Медик объяснил, что на самом деле развитие этого заболевания связано не с употреблением углеводов, а с накоплением жировой ткани в организме.
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