Эндокринолог опроверг популярный миф о хлебе

16 июля 2026, 10:25

Эндокринолог Долгушин: Хлеб не увеличивает риск развития сахарного диабета

Фото: iStock/SMarina

Эндокринолог Григорий Долгушин опроверг популярный у россиян миф о хлебе. Об этом он сообщил в личном блоге.