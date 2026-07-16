Терапевт призвала некоторых россиян ограничить количество черешни в летнем рационе
Терапевт Ольга Сухарева в личном блоге призвала некоторых людей ограничить черешню в летнем рационе.
По словам Сухаревой, черешня может вызывать бурную реакцию у людей с синдромом раздраженного кишечника, синдром избыточного бактериального роста и другими функциональными заболеваниями. Она отметила, что причиной этого являются сорбитол и фруктоза, содержащиеся в ягодах.
Врач пояснила, что эти вещества плохо всасываются и попадают в толстую кишку, где их метаболизируют бактерии, выделяя газ. Этот газ растягивает стенки кишечника, вызывая боль и дискомфорт. Кроме того, сорбитол и фруктоза притягивают воду в кишечник, что может привести к послаблению стула и диарее, подчеркнула терапевт.
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