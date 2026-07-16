Терапевт призвала некоторых россиян ограничить количество черешни в летнем рационе

16 июля 2026, 08:18

Терапевт Сухарева: Люди с синдромом раздраженного кишечника реагируют на черешню

Фото: iStock/Anna Pustynnikova

Терапевт Ольга Сухарева в личном блоге призвала некоторых людей ограничить черешню в летнем рационе.