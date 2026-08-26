Раскрыто, что делать, если пришла квитанция за неоказанную услугу ЖКХ

26 августа 2026, 07:21

Юрист Хрулев: жильцы вправе потребовать перерасчет платежей за неоказанные ЖКУ

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Жильцы вправе потребовать перерасчет платежей за ЖКУ, если они получили квитанцию на оплату услуги, которая не была оказана или была оказана с нарушением. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости юрист, вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.