Раскрыто, что делать, если пришла квитанция за неоказанную услугу ЖКХ
Жильцы вправе потребовать перерасчет платежей за ЖКУ, если они получили квитанцию на оплату услуги, которая не была оказана или была оказана с нарушением. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости юрист, вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.
Хрулев указал, что в сфере ЖКХ отсутствие фактического потребления услуг не всегда является ошибкой. Платежи часто рассчитываются на основе нормативов, площади жилья, числа проживающих, общедомовых показателей или установленного порядка содержания общего имущества. Поэтому важно выяснить, за что именно начислена сумма и по какой формуле она была рассчитана.
Если услугу не оказали или оказали с нарушениями, гражданин имеет право требовать перерасчета. В таких случаях полезна процедура медиации. С участием нейтрального посредника можно без судебного разбирательства собрать и сопоставить квитанции, обращения в управляющую компанию, акты, данные счетчиков, информацию аварийно-диспетчерской службы, а также фотографии, видео и показания соседей, отметил он.
Хрулев подчеркнул, что игнорировать начисления и прекращать оплату всей квитанции опасно, так как до официального перерасчета сумма может быть признана задолженностью, что впоследствии приведет к начислению пеней и взысканию.
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