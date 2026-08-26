Интерес британских школьников к русскому языку и его изучению ощутимо подскочил
За последние пять лет число британских школьников, изучающих русский язык, выросло вдвое. Такие сведения приводит РИА Новости.
В Великобритании ученики сдают два ключевых экзамена: GCSE (при окончании средней школы) и A-level (перед поступлением в университет). На обоих этапах можно выбрать русский в качестве одного из предметов. С 2021 по 2026 год количество сдававших GCSE по русскому языку увеличилось с 1507 до 3510 человек, причём пик пришёлся на прошлый год, когда экзамен сдавал 3801 ученик. Число выбравших A-level по русскому за тот же период почти удвоилось — с 736 до 1253.
Растёт и успеваемость, поскольку среди старшеклассников доля получивших высший балл поднялась с 75% в 2021 году до 83,2% в 2026-м. В средней школе этот показатель также вырос, хоть и незначительно — с 72,1% до 72,5%.
Ранее «Радио 1» передавало, что пропавшего неделю назад 68-летнего жителя Тверской области нашли живым. Мужчина провел семь дней в лесу возле деревни Трунаево. Территория, в которую забрел пенсионер, имела тяжелую проходимость, а также большое количество болот, оврагов и водоёмов.
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