Интерес британских школьников к русскому языку и его изучению ощутимо подскочил

26 августа 2026, 06:56

Британские подростки стали вдвое чаще выбирать русский язык для изучения в школе

Фото: iStock/Angela Allen

За последние пять лет число британских школьников, изучающих русский язык, выросло вдвое. Такие сведения приводит РИА Новости.