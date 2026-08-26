В Тверской области пенсионер заблудился и неделю прожил в лесу с множеством болот
В Тверской области волонтеры нашли живым пропавшего неделю назад в лесу пенсионера
Пропавшего неделю назад 68-летнего жителя Тверской области нашли живым. Мужчина провел семь дней в лесу возле деревни Трунаево, сообщили вчера вечером в Telegram-канале «ПСО «ЛизаАлерт» Тверской области».
Пенсионер исчез 17 августа. Родственники знали, что он ранее собирался сходить в лес, и быстро бросились на поиски. Однако лес, в который забрел мужчина, имеет тяжелую проходимость, а также большое количество болот, оврагов и водоёмов. Семья прочесывала местность день за днем, но безуспешно.
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21 августа в «ЛизаАлерт» поступила официальная заявка на поиск, и началась спасательная операция. Координаторы отряда обнаружили велосипед пропавшего, что позволило определить предполагаемую точку входа в лес. Участники поисков разбились на группы для осмотра территории, специалистам помогали не только родные пропавшего, но и другие местные жители.
Ранним утром 23 августа, около половины шестого, одна из групп обнаружила пенсионера – он был в сознании, но сильно замёрз и ослаб. Первым его заметил друг семьи, участвовавший в спасательной операции. Примерно через полтора часа мужчину вывели из леса при помощи сотрудников 43-й пожарно-спасательной части и передали медикам.
«Семь суток один против леса. И против всех законов статистики, которые говорят, что пожилому человеку сложно выжить в таких условиях. (Пропавший) держался и дождался помощи», — заключили в пресс-службе «ЛизаАлерт».