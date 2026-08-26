В Тверской области пенсионер заблудился и неделю прожил в лесу с множеством болот

26 августа 2026, 02:12

В Тверской области волонтеры нашли живым пропавшего неделю назад в лесу пенсионера

Фото: iStock/Irina Khabarova

Пропавшего неделю назад 68-летнего жителя Тверской области нашли живым. Мужчина провел семь дней в лесу возле деревни Трунаево, сообщили вчера вечером в Telegram-канале «ПСО «ЛизаАлерт» Тверской области».





Пенсионер исчез 17 августа. Родственники знали, что он ранее собирался сходить в лес, и быстро бросились на поиски. Однако лес, в который забрел мужчина, имеет тяжелую проходимость, а также большое количество болот, оврагов и водоёмов. Семья прочесывала местность день за днем, но безуспешно.





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«Семь суток один против леса. И против всех законов статистики, которые говорят, что пожилому человеку сложно выжить в таких условиях. (Пропавший) держался и дождался помощи», — заключили в пресс-службе «ЛизаАлерт».