Расследование дела о пропаже семьи Усольцевых могут приостановить
Расследование уголовного дела о пропаже семьи Усольцевых в красноярской тайге могут приостановить. Об этом РИА Новости рассказал заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.
Напомним, что Усольцевы (Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь) ушли в поход к горе Буратинка 28 сентября 2025 года и не вернулась. Поиски семьи возобновлялись несколько раз, последний крупный этап прошёл в июне 2026 года. Единственной находкой стал их автомобиль, оставленный около посёлка Кутурчин.
По факту исчезновения Усольцевых возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, при этом основной версией остаётся несчастный случай. Сын Ирины, Даниил Баталов, допустил, что его мать, отчим и сестра могли скрыться в США. Однако конкретных сведений о том, что произошло с семьей, так и не появилось.
По словам Соловьёва, срок предварительного следствия истекает, а ни одной подтверждённой версии случившегося, как и подозреваемого, нет. Именно это, считает юрист, и станет основанием для приостановки расследования – исходя из практики, такое решение принимают, если розыск не дал результатов за отведенное время.
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