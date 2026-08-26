Расследование дела о пропаже семьи Усольцевых могут приостановить

26 августа 2026, 03:10

Юрист Соловьев: Расследование дела по факту пропажи Усольцевых могут приостановить

Фото: iStock/avtk

Расследование уголовного дела о пропаже семьи Усольцевых в красноярской тайге могут приостановить. Об этом РИА Новости рассказал заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.