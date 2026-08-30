Россиянам рассказали, сколько можно хранить арбуз в холодильнике
Срок хранения арбуза зависит от одного главного фактора — целый он или уже разрезанный. Об этом «Газете.Ru» сообщила старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.
По словам специалиста, целый арбуз без повреждений можно хранить в холодильнике до двух-трёх недель. Для этого лучше всего подходит отделение для овощей или нижняя полка холодильника. Важно не мыть арбуз перед хранением, так как влага ускоряет его порчу. Также необходимо следить за тем, чтобы корка не была повреждена. Перед употреблением арбуз следует тщательно вымыть с помощью щётки, чтобы удалить возможные загрязнения, которые могут попасть на мякоть при разрезании.
После того как арбуз разрезали, его мякоть становится более уязвимой для микроорганизмов. Рекомендуется сразу же поместить его в холодильник при температуре от +2 до +4 °C, плотно накрыв срез пищевой плёнкой. Оптимально употребить арбуз в течение 24–48 часов. Максимальный срок хранения — до трёх суток, однако с каждым днём вкус и текстура лакомства ухудшаются.
При комнатной температуре разрезанный арбуз не следует оставлять дольше двух часов, а в жаркую погоду, когда температура превышает +25 °C, — не более одного часа. Не стоит полагаться только на запах и внешний вид, так как продукт может выглядеть свежим, но микробиологические процессы уже могут начаться, заключила Кузнецова.
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