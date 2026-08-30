Россиянам рассказали, сколько можно хранить арбуз в холодильнике

30 августа 2026, 08:39

Ученый Кузнецова: целый арбуз хранится до 2–3 недель, а разрезанный — 2–3 суток

Фото: iStock/marketlan

Срок хранения арбуза зависит от одного главного фактора — целый он или уже разрезанный. Об этом «Газете.Ru» сообщила старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.