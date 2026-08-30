В России изменятся правила отзыва сотрудников из отпуска
С 1 сентября 2026 года начнут действовать нормы, которые при чрезвычайных ситуациях разрешат отзывать из отпуска сотрудников, выполняющих работы с вредными и опасными условиями труда. Соответствующий федеральный закон размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 25 мая 2026 года. Он вступит в силу с 1 сентября того же года.
Согласно нововведениям, если работника отзывают из отпуска для выполнения трудовых обязанностей, то время, затраченное на выполнение этих обязанностей, оплачивается не менее чем в двойном размере.
Также установлено, что процедура отзыва работника из отпуска должна быть прописана в коллективном договоре, соглашениях, локальных нормативных актах или трудовом договоре. Оставшаяся часть неиспользованного отпуска может быть предоставлена работнику по его выбору в удобное для него время или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
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