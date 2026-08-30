В России изменятся правила отзыва сотрудников из отпуска

30 августа 2026, 08:18

Правила отзыва работников опасных производств из отпуска изменятся с сентября

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

С 1 сентября 2026 года начнут действовать нормы, которые при чрезвычайных ситуациях разрешат отзывать из отпуска сотрудников, выполняющих работы с вредными и опасными условиями труда. Соответствующий федеральный закон размещен на портале официального опубликования правовых актов.