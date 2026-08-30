Названы продукты для укрепления иммунитета в сезон простуд

30 августа 2026, 07:57

Роскачество: Тыква, скумбрия и орехи — источники витаминов в сезон простуд

Фото: iStock/maximkabb

Тыква, морковь, скумбрия, яйца и орехи помогут укрепить иммунитет в сезон простуд. Об этом Life.ru рассказали специалисты Роскачества.