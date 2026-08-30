Названы продукты для укрепления иммунитета в сезон простуд
Тыква, морковь, скумбрия, яйца и орехи помогут укрепить иммунитет в сезон простуд. Об этом Life.ru рассказали специалисты Роскачества.
Эксперты отмечают, что сезонные овощи, включая тыкву и морковь, являются источниками каротиноидов и клетчатки. Жирная рыба и яйца содержат витамин D, бобовые и орехи богаты цинком, а мясо птицы и морепродукты выступают источниками селена. Этот комплекс витаминов значительно улучшает состояние организма во время болезни.
Специалисты подчеркивают, что ни один отдельный продукт или витамин не может гарантировать защиту от ОРВИ. Для предотвращения инфекций важно придерживаться сбалансированного питания, обеспечивать достаточный сон и поддерживать физическую активность. Тем не менее, самым эффективным методом борьбы с гриппом остается вакцинация.
Читайте также: