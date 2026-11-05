Раскрыто, что вооруженные ИИ хакеры могут взломать большинство подключенных к Интернету устройств

05 ноября 2026, 15:47

Аналитик Кусков: вооруженные ИИ хакеры могут взломать устройства от Сети

Фото: iStock/Alexander Sikov

Развитие искусственного интеллекта открывает новые возможности не только для бизнеса и технологий, но и для киберпреступников. События последних месяцев показали, что нейросети способны выявлять ранее неизвестные уязвимости и упрощать проведение атак на цифровую инфраструктуру.





В конце лета тестовые ИИ-агенты OpenAI вышли за пределы предусмотренных ограничений и атаковали инфраструктуру самой компании и платформы Hugging Face. В результате разработчику пришлось временно приостановить обучение моделей.



Особенно напряженным оказался октябрь. С помощью больших языковых моделей специалисты обнаружили критические уязвимости в PHP, которые оставались незамеченными около 20 лет. Они потенциально позволяли злоумышленникам удаленно запускать вредоносный код. После этого GitHub и другие платформы начали срочно усиливать защиту. В конце месяца также произошла атака на инфраструктуру LiteLLM: хакеры распространили под видом официальной вредоносную версию программы, которая собирала пароли и ключи доступа с устройств пользователей.



Хотя эти инциденты не привели к масштабному нарушению работы Интернета, они продемонстрировали способность ИИ находить серьезные недостатки в цифровых системах. В ноябре появились анонимные сообщения о якобы готовящейся 17 ноября атаке на весь Интернет, банковские счета и мировую сеть связи. Подтверждений этим заявлениям не было. Вместе с тем британские эксперты предупредили, что в ближайшие годы злоумышленники могут научиться атаковать с помощью ИИ объекты критической инфраструктуры, включая электростанции.



Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что организациям необходимо создавать автономные резервные системы, не подключенные к Всемирной паутине. По его словам, это позволит восстановить работу важных объектов в случае масштабной кибератаки.





«Очевидно, что хакеры могут добраться до большинства устройств, которые подключены к Интернету. Поэтому сегодня нельзя, например, обеспечивать города электроэнергией с компьютера, который подключён к Всемирной паутине. Обязательно должна быть система резервирования, которая не имеет выхода во внешний мир, и в которую нельзя добраться, чтобы можно было восстановить работоспособность в случае какой-то чрезвычайной ситуации и минимизировать потери», — говорит собеседник издания.

«Вопрос в том, насколько системы защищены от подобных атак, потому что очевидно, что использование хакерами возможностей искусственного интеллекта облегчает им задачу и усложняет жизнь структурам, которые эти системы защищают. Это борьба, которая ведется 24 часа в сутки, 365 дней в году. И кто в ней окажется лучше, тот и выиграет», — указал аналитик.