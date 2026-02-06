Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит извинилась за связи с Эпштейном

06 февраля 2026, 17:09

Фото: iStock/Derek Brumby

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит принесла извинения королю и королеве страны из-за своих связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Reuters.





В заявлении, распространённом королевским дворцом, она подчеркнула, что сожалеет о сложившейся ситуации и о том, что поставила королевскую семью в неудобное положение. По словам Метте-Марит, особенно это касается короля и королевы. Также кронпринцесса отметила, что глубоко раскаивается в своей дружбе с Эпштейном.





«Я прошу прощения за ситуацию, в которую я поставила королевскую семью, в особенности короля и королеву», — сказала Метте-Марит.