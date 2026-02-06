В файлах Джеффри Эпштейна нашли информации о редкой аномалии его половых органов
В новых файлах по делу Джеффри Эпштейна, опубликованных Минюстом США, обнаружили его медицинскую карту. Об этом сообщает The Sun.
По информации издания, в переписке Эпштейна с Кливлендской клиникой говорится о проблемах с тестостероном и снижением либидо. В одном из сообщений он писал, что низкий уровень гормона сохраняется у него около 15 лет, и сомневался, стоит ли начинать гормональную терапию, однако врач настаивал на лечении.
К тому же в документах есть сведения о перенесённых венерических заболеваниях, включая гонорею, и другие медицинские показатели. Помимо этого, одна из женщин, называющая себя его жертвой, заявила, что у Эпштейна была редкая аномалия половых органов. Кроме того, журналисты нашли в переписке финансиста предложение по увеличению полового органа, но неизвестно, воспользовался ли он этой процедурой.
