В Госдуме рассказали об изменении срока передачи показаний счетчика за воду
Во многих регионах России с 1 апреля ввели четкие временные интервалы для передачи показаний счетчика за воду, что позволит избежать переплат. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
По словам Свищева, теперь показания следует подавать в период с 20 по 25 число каждого месяца. Он отметил, что показания можно передать через портал «Госуслуги» или через личный кабинет на сайте управляющей компании. Парламентарий подчеркнул, что если вы не уложитесь в этот срок, начисления будут производиться на основе среднемесячного потребления за последние полгода.
Ранее, если гражданин забывал предоставить показания, ему автоматически выставляли счет по нормативу, который мог быть в два-три раза больше реального расхода. Теперь же система более лояльна: будет учитываться среднее потребление за последние полгода, что гораздо ближе к реальным данным. Однако Свищев рекомендовал не забывать передавать показания вовремя, чтобы всегда иметь точную сумму.
