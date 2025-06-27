Раскрыто имя невесты 17-летнего Адама Кадырова
Дочь Кадырова назвала имя невесты своего брата Адама
Стало известно имя невесты 17-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова, Адама. Ее зовут Медни, об этом сообщила дочь главы республики Айшат Кадырова в Instagram*.
По словам Айшат, Медни родом из села Кадыровых, предположительно, Ахмат-Юрт. Другие подробности о девушке не приводятся. Публикации сопровождаются фотографиями украшений с инициалами А и М.
«Счастлив брат, счастлива золовка», — отметила девушка.Отмечается, что видео со свадьбы публиковаться не будет по желанию родителей.
*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).