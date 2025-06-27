Россияне могут сесть в тюрьму на 8 лет за секс в машине
Автоюрист Воропаев: в РФ за секс в машине могут посадить на 8 лет в тюрьму
Россияне, которых поймали за сексом в машине, могут попасть в тюрьму при определенных обстоятельствах. Об этом «Газете.Ru» заявил автоюрист Лев Воропаев.
«Если автомобиль находится в общественном месте, то подобные действия внутри автомобиля могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство — статья 20.1 КоАП РФ. За это грозит штраф до 1 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток», — предупредил Воропаев.
Если свидетелями соития внутри машины стали дети до 14 лет, то нарушение могут квалифицировать по статье 135 УК РФ («Развратные действия»). Тогда пара может лишиться свободы сроком от 3 до 8 лет — это максимально возможная планка наказания в данной ситуации, уточнил эксперт.
Очевидцам интима в автомобиле необходимо сообщить правоохранителям, посоветовал эксперт.
Еще секс в машине, если он происходит ночью, нарушает закон о тишине. Со слов юриста, наказание за это разнится в зависимости от региона. В столице, к примеру, можно получить штраф до 2 тысяч рублей на каждого гражданина.