Россияне могут сесть в тюрьму на 8 лет за секс в машине

27 июня 2025, 18:09

Автоюрист Воропаев: в РФ за секс в машине могут посадить на 8 лет в тюрьму

Фото: iStock/ LanaStock

Россияне, которых поймали за сексом в машине, могут попасть в тюрьму при определенных обстоятельствах. Об этом «Газете.Ru» заявил автоюрист Лев Воропаев.







«Если автомобиль находится в общественном месте, то подобные действия внутри автомобиля могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство — статья 20.1 КоАП РФ. За это грозит штраф до 1 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток», — предупредил Воропаев.