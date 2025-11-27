В России спрос на безалкогольное вино вырос больше чем на 50 %

27 ноября 2025, 07:55

Фото: iStock/IL21

В 2025 году россияне заметно изменили свои предпочтения в напитках. Спрос на безалкогольное вино увеличился на 53,5%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование компании «О’Кей».