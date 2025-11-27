В России спрос на безалкогольное вино вырос больше чем на 50 %
В 2025 году россияне заметно изменили свои предпочтения в напитках. Спрос на безалкогольное вино увеличился на 53,5%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование компании «О’Кей».
Кроме того, продажи безалкогольного пива также показали рост. С января по октябрь жители страны стали покупать его на 21,1% чаще, чем в прошлом году.
Интерес к товарам для интерьера возрос почти на 21%. Кондитерские изделия тоже стали популярнее — спрос на них увеличился более чем на 18%. Здоровое и спортивное питание привлекло внимание покупателей, показав рост в 16,3%.
Эти изменения в потребительских привычках свидетельствуют о новых трендах на российском рынке.
