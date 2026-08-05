05 августа 2026, 09:02

Baza: Россиянки стали чаще страдать от нехватки железа в организме из-за диет

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Россиянки всё больше страдают от нехватки железа в организме из-за диет и проблем с ЖКТ. Об этом пишет Baza.