Россиянки стали чаще страдать от нехватки железа в организме из-за диет
Россиянки всё больше страдают от нехватки железа в организме из-за диет и проблем с ЖКТ. Об этом пишет Baza.
В первой половине 2026 года российские покупатели приобрели 8,5 миллиона упаковок препаратов с железом на общую сумму почти 8 миллиардов рублей, как сообщили аналитики RNC Pharma. В сравнении с тем же периодом прошлого года, объём продаж увеличился на 13,7%, что привело к росту прибыли на 17,9%.
Врачи-гематологи связывают возросший интерес к таким препаратам с увеличением числа женщин, страдающих от хронической усталости, сонливости, головокружения и выпадения волос. Зачастую эти симптомы обусловлены пониженным уровнем ферритина — белка, отвечающего за хранение запасов железа в организме.
Эксперты отмечают, что дефицит железа у молодых женщин всё чаще связан не только с традиционными причинами, такими как обильные менструации, беременность и кормление грудью, но и с образом жизни современных людей. Среди новых факторов, влияющих на проблему, специалисты выделяют строгие диеты, недостаток железа в рационе и заболевания желудочно-кишечного тракта, которые ухудшают усвоение этого элемента организмом.
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