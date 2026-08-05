Медики призвали отказаться от нескольких продуктов на ночь для профилактики деменции

05 августа 2026, 10:38

Диетолог Гау: Для профилактики деменции исключить шоколад после пяти вечера

Фото: iStock/happy_lark

Диетологи Шери Гау и Шейла Паттерсон призвали не есть после пяти вечера некоторые продукты, чтобы снизить риск развития деменции. Об этом пишет издание Eating Well.