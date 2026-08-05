Медики призвали отказаться от нескольких продуктов на ночь для профилактики деменции
Диетологи Шери Гау и Шейла Паттерсон призвали не есть после пяти вечера некоторые продукты, чтобы снизить риск развития деменции. Об этом пишет издание Eating Well.
Эксперты рекомендуют для профилактики деменции воздерживаться от сладкой газировки, алкоголя и кофеинсодержащих напитков перед сном. Гау отметила, что сахар может вызвать воспаление, а алкоголь и кофеин негативно влияют на сон, не давая мозгу полноценно восстанавливаться. Она подчеркнула, что шоколад, содержащий кофеин, также не следует употреблять перед сном.
Паттерсон указала на то, что соленая пища может увеличить риск развития деменции. Медик объяснила, что избыток соли способствует повреждению кровеносных сосудов, вызывает воспалительные процессы и ухудшает кровообращение в мозге. Для предотвращения этих негативных последствий диетолог советует вечером употреблять легкие и натуральные продукты с низким содержанием соли вместо тяжелой пищи и полуфабрикатов.
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