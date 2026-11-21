Иммунолог раскрыл одну из возможных причин постоянной сонливости
Врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус раскрыл одну из возможных причин постоянной сонливости. Об этом пишет «Лента.ру».
По его словам, существует множество факторов, вызывающих сонливость, слабость и апатию. Одной из основных причин является астенический синдром, пояснил иммунолог. Поэтому в первую очередь следует обратиться к терапевту, чтобы выяснить, что именно вызывает такое состояние, добавил Продеус.
Ранее врач-сомнолог Павел Кудинов заявил, что привычка переводить будильник на пять минут и снова засыпать сделает утро только тяжелее. По его словам, частые пробуждения и попытки заснуть снова нарушают естественный цикл ночного отдыха. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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