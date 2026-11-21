21 ноября 2026, 08:34

Роскачество: Не следует оставлять горячий суп на плите на ночь

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Оставлять суп на плите на ночь, даже если он был горячим, не рекомендуется. Об этом сообщила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко, передает «Лента.ру».