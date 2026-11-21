В Роскачестве раскрыли, можно ли оставлять горячий суп на плите на ночь
Оставлять суп на плите на ночь, даже если он был горячим, не рекомендуется. Об этом сообщила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко, передает «Лента.ру».
Когда плиту выключают, суп начинает постепенно остывать. По мере снижения температуры в нём создаются условия, благоприятные для размножения бактерий. Это особенно актуально для больших кастрюль, где блюдо долго остаётся тёплым. Повторное кипячение не всегда гарантирует безопасность супа: некоторые бактерии могут вырабатывать токсины, не разрушающиеся при нагревании, пояснила Спеценко. Она отметила, что готовый суп не следует оставлять при комнатной температуре дольше двух часов.
По её словам, для безопасного хранения супа лучше перелить его в несколько небольших неглубоких контейнеров. Это ускорит процесс охлаждения и позволит убрать блюдо в холодильник. Перед употреблением суп необходимо тщательно прогреть, доведя до кипения, особенно если это мясной или рыбный бульон, заключила Спеценко.
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