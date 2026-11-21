Россиянам объяснили, как подвести итоги года и не ругать себя за неудачи
Подводя итоги года, стоит сравнивать себя не с январскими планами, а с собой год назад. Об этом «Газете.Ru» сообщила психолог, практикующий терапевт и разработчик ИИ-платформы онлайн-психотерапии «Секвойя» Елена Родионова.
Конец года многие рассматривают как своего рода экзамен, на котором оценивают себя строже, чем это необходимо. Одна из причин — негативная предвзятость, склонность сильнее реагировать на неудачи, чем на успехи. Из-за этого один промах может показаться значительнее нескольких достижений. Кроме того, в январе люди ставят перед собой цели, исходя из представлений об идеальной версии себя, которая не болеет и не перегружена работой. А в декабре происходит сравнение с реальным собой, пояснила специалист.
Родионова отметила, что достижения быстро становятся привычными и теряют свою ценность. Влияние на это оказывают и социальные сети, где чужие итоги года представлены исключительно в виде побед. Психолог рекомендовала различать честный анализ и самокритику.
Чтобы увидеть маленькие достижения, эксперт предложила пересмотреть год месяц за месяцем, используя фотогалерею или календарь. Успехом можно считать не только достижение целей, но и то, что было преодолено. Например, переезд, болезнь близкого человека или сложный период на работе.
На следующий год Родионова посоветовала ставить цели в формате «начать», а не «перестать». По её наблюдениям, такие установки люди выполняют значительно чаще.
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