21 ноября 2026, 09:34

Психолог Родионова: Не следует воспринимать конец года как экзамен

Фото: iStock/TatyanaGl

Подводя итоги года, стоит сравнивать себя не с январскими планами, а с собой год назад. Об этом «Газете.Ru» сообщила психолог, практикующий терапевт и разработчик ИИ-платформы онлайн-психотерапии «Секвойя» Елена Родионова.