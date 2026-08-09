Раскрыто, какой по счету брак самый счастливый для женщин

09 августа 2026, 10:25

Психолог Чеботарева: третий брак самый счастливый для женщин в России

Фото: iStock/David-Prado

Наиболее удовлетворены жизнью женщины, которые состоят в третьем по счету браке. Об этом заявила «Газете.Ru» профессор кафедры детской и семейной психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Елена Чеботарева.