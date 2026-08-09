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Раскрыто, какой по счету брак самый счастливый для женщин

Психолог Чеботарева: третий брак самый счастливый для женщин в России
Фото: iStock/David-Prado

Наиболее удовлетворены жизнью женщины, которые состоят в третьем по счету браке. Об этом заявила «Газете.Ru» профессор кафедры детской и семейной психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Елена Чеботарева.



Исследование показало, что женщины, которые никогда не состояли в браке, наименее удовлетворены жизнью. Наиболее счастливыми оказались те, кто вступил в третий брак, отметила профессор. По мнению Чеботаревой, это связано с большей личной свободой женщин.

Как отказ от стабильных отношений, так и вступление в третий и последующие браки могут свидетельствовать о независимости женщины, её способности самостоятельно организовывать свою жизнь, меньше зависеть от партнёра и готовности рисковать, не опасаясь новых разочарований. Именно это, вероятно, и приводит к ощущению большей удовлетворённости жизнью, заключила эксперт.

Екатерина Коршунова

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