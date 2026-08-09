Россиянам объяснили, почему аллергия обостряется в августе
Август и сентябрь — период цветения амброзии, полыни и лебеды, пыльца которых часто становится причиной обострения поллиноза в центральных и южных регионах России. Об этом сообщила «Газете.Ru» врач-аллерголог-иммунолог Клиники Екатерининская Елена Пичуева.
По словам специалиста, в конце лета активно пылят такие растения, как крапива, марь, подсолнечник и кукуруза. В воздухе также увеличивается концентрация спор плесневого грибка Alternaria, который вызывает аллергические реакции.
Среди наиболее частых симптомов аллергии можно выделить обильные водянистые выделения из носа, заложенность, зуд и частое чихание, покраснение глаз и слезотечение, зуд в горле и сухой кашель. Важно отметить, что эти симптомы проявляются при нормальной температуре, сохраняются более пяти дней и не исчезают при стандартном лечении простуды.
Пичуева рекомендует дома закрывать окна в период активного пыления растений, регулярно проводить влажную уборку и очищать фильтры кондиционеров. Обращение к аллергологу необходимо, если симптомы появились впервые, не проходят в течение нескольких дней или если назначенное ранее лечение перестало быть эффективным.
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