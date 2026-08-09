Россиянам объяснили, почему аллергия обостряется в августе

09 августа 2026, 07:59

Аллерголог Пичуева: в конце лета активно пылят амброзия, полынь и лебеда

Фото: iStock/Drazen Zigic

Август и сентябрь — период цветения амброзии, полыни и лебеды, пыльца которых часто становится причиной обострения поллиноза в центральных и южных регионах России. Об этом сообщила «Газете.Ru» врач-аллерголог-иммунолог Клиники Екатерининская Елена Пичуева.