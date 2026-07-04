Раскрыто, кто получит прибавку к пенсии с 1 августа
С 1 августа текущего года в РФ увеличатся выплаты по накопительной пенсии для отдельных категорий пенсионеров. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин, передает РИА Новости.
Гражданам, уже получающим накопительную пенсию через Социальный фонд России, будет начислена прибавка в размере 17,3%. Для участников программы государственного софинансирования и тех, кто вложил средства материнского капитала в накопительную пенсию, увеличение составит 19,3%.
Депутат пояснил, что повышение коснется только тех, у кого ранее формировались пенсионные накопления за счет страховых взносов работодателей или через добровольные программы. Обычные страховые и социальные пенсии, а также выплаты по инвалидности, потере кормильца и военные пенсии не будут увеличены в ходе августовской индексации.
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