Раскрыто, кто получит прибавку к пенсии с 1 августа

04 июля 2026, 12:25

Говырин: в августе часть пенсионеров получит прибавку за счет накоплений

Фото: iStock/mars58

С 1 августа текущего года в РФ увеличатся выплаты по накопительной пенсии для отдельных категорий пенсионеров. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин, передает РИА Новости.