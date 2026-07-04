Стало известно, сколько калорий сжигает активный шопинг

04 июля 2026, 11:31

Тренер Бахтурина: 8–10 тысяч шагов в торговом центре сжигают 250–350 ккал

Фото: iStock/Maksym Belchenko

Старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала «Газете.Ru», сколько калорий сжигает активный шопинг.