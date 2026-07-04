Стало известно, сколько калорий сжигает активный шопинг
Старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала «Газете.Ru», сколько калорий сжигает активный шопинг.
Обычная ходьба с точки зрения физиологии — это аэробная активность. По словам эксперта, за два–три часа шопинга, включающего около 10 тысяч шагов, подъем по лестницам вместо эскалатора и переноску пакетов, можно потратить 300–450 килокалорий. Это эквивалентно 40–60 минутам быстрой ходьбы или легкой кардионагрузки, как отмечает тренер.
Нагрузка в торговом центре обычно неравномерная: вы то идете, то останавливаетесь в примерочной, то отдыхаете в кафе. Сердце не работает в постоянном режиме, поэтому такое «кардио» можно считать умеренным и интервальным, но не полноценной заменой пробежке, подчеркивает Бахтурина.
Силовая нагрузка возникает, когда в дело вступают тяжелые пакеты. Если вы несете по несколько килограммов в каждой руке, включаются мышцы предплечий, плечевого пояса, кора и ягодиц, добавила она.
Читайте также: