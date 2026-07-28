Терапевт объяснила, почему нужно спать под одеялом в жару

28 июля 2026, 08:21

Врач Лаврухина: Отказ от одеяла в жару приведет к размножению бактерий на коже

Фото: iStock/millann

Врач-терапевт Мария Лаврухина назвала железную причину спать под одеялом в жару. Об этом пишет издание UfaTime.ru.