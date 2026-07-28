Терапевт объяснила, почему нужно спать под одеялом в жару
Врач-терапевт Мария Лаврухина назвала железную причину спать под одеялом в жару. Об этом пишет издание UfaTime.ru.
Терапевт подчеркнула, что одеяло служит защитой от бактерий: оно поглощает пот, оставляя кожу сухой. Это создаёт менее благоприятные условия для размножения микроорганизмов по сравнению с влажной средой, отметила Лаврухина.
Врач рассказала, что одеяло способствует более быстрому засыпанию. По её словам, привычные действия, такие как укутывание, помогают мозгу переключиться на ночной режим. Кроме того, одеяло снижает вероятность укусов насекомых.
Кожаные рецепторы реагируют на ощущение укрытости, что для мозга является сигналом безопасности, позволяющим организму быстрее погрузиться в фазу глубокого сна. С точки зрения нейрофизиологии, спать без постельного белья — это стресс для мозга, заключила Лаврухина. Вместе с тем врач уточнила, что использование тёплого зимнего одеяла летом может привести к перегреву.
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